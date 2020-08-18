Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила "вакцинный национализм" среди стран

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77889 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101195 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125590 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106748 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126640 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101046 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101889 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103845 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила "вакцинный национализм" среди стран

Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила "вакцинный национализм" среди стран

Киев  •  УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Страны, которые тайно хранят возможные вакцины против COVID-19, не допуская к ним других, ухудшат пандемию. Об этом заявил во вторник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что крайний срок, установленный ВОЗ для богатых стран, чтобы присоединиться к “Глобальному фонду вакцины COVAX”, чтобы поделиться потенциальными вакцинами с развивающимися странами — 31 августа.

По словам Гебрейесуса, он направил письма 194 странам-членам ВОЗ с призывом к участию.

“Нам необходимо предотвратить вакцинный национализм... Стратегическое и глобальное распределение ограниченных запасов (вакцины) на самом деле соответствует национальным интересам каждой страны”, — сказал он.

Отмечается также, что Европейская комиссия призвала государства ЕС обойти инициативу ВОЗ, сославшись на опасения по поводу ее стоимости и скорости.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в России заявили о начале производства вакцины от коронавируса.

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