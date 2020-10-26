МОЗ: в Україну на цьому тижні привезуть 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україну на цьому тижні має прибути перша партія, в кількості 14 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.
"На даний момент в Україну має прибути перша партія лікарського засобу ("Ремдесивір" - ред.). Це близько 14 тисяч флаконів. Водночас, постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня. Загальна процедура закупівлі передбачала закупівлю 28 200 одиниць цього лікарського засобу, що буде направлено на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та тяжкою патологією перебігу COVID-19", - розповів Іващенко.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна отримає перші 18 тис. доз "Ремдесивіра" для лікування COVID-19.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який включений до національного протоколу лікування COVID-19.