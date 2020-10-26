МОЗ: в Україну на цьому тижні привезуть 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19

"На даний момент в Україну має прибути перша партія лікарського засобу ("Ремдесивір" - ред.). Це близько 14 тисяч флаконів. Водночас, постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня. Загальна процедура закупівлі передбачала закупівлю 28 200 одиниць цього лікарського засобу, що буде направлено на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та тяжкою патологією перебігу COVID-19", - розповів Іващенко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна отримає перші 18 тис. доз "Ремдесивіра" для лікування COVID-19.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який включений до національного протоколу лікування COVID-19.