Минздрав: в Одесской области от кори умер 5-месячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На прошлой неделе в Одесской области от осложнений от кори умер 5-месячный ребенок. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями ДУ Виктор Ляшко, передает УНН.
"Подтвердился еще один летальный случай - умер 5-месячный ребенок в Одесской области от осложнений, которые были спровоцированы корью. Плановые прививки ребенку должны были делать в 12 месяцев", - сообщил Ляшко.
Всего с начала года от кори в Украине умерли 6 человек, среди них 4 детей, 2 взрослых.
Напомним, 8 февраля в Областной детской больнице в городе Мукачево на Закарпатье от осложнения после заболевания корью умерла 5-летняя девочка.
Как сообщал УНН, по состоянию на 13 февраля в Украине зарегистрировано уже 4298 случаев кори, в том числе 2875 у детей.