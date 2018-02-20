МОЗ: в Одеській області від кору померла 5-місячна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На минулому тижні в Одеській області від ускладнень від кору померла 5-місячна дитина. Про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ Віктор Ляшко, передає УНН.
"Підтвердився ще один летальний випадок - померла 5-місячна дитина в Одеській області від ускладнень, які були спровоковані кором. Планове щеплення дитині мали робити у 12 місяців", - повідомив Ляшко.
Загалом з початку року від кору в Україні померли 6 людей, серед них 4 дітей, 2 дорослих.
Нагадаємо, 8 лютого в Обласній дитячій лікарні у місті Мукачево на Закарпатті від ускладнення після захворювання на кір померла 5-річна дівчинка.
Як повідомляв УНН, станом на 13 лютого в Україні зареєстровано вже 4298 випадків кору, серед них 2875 у дітей.