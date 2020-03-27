Минздрав: украинские компании планируют изготовить тесты для 2 млн исследований на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66048 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91369 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89145 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104677 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88462 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103031 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105961 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131003 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130336 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Минздрав: украинские компании планируют изготовить тесты для 2 млн исследований на COVID-19

Минздрав: украинские компании планируют изготовить тесты для 2 млн исследований на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 7451 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Три украинские компании, которые изготавливают тесты для выявления COVID-19, расширяют производство и планируют изготовить тесты, которые покроют два миллиона исследований. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Таких компаний три, насколько мне известно. Одна есть государственная - это в научном учреждении Национальной академии наук, и две частные компании, которые также зарегистрировали уже свои тест-системы и выпускают. Мы предполагаем, у нас следующая партия будет в ближайшее время - на новые исследования ПЦР-системы, закупленные за пределами нашей страны, и отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже запустили производство, расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сказал Ляшко.

Напомним, три украинские компании разрабатывают тест-системы для выявления COVID-19.

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