Минздрав: украинские компании планируют изготовить тесты для 2 млн исследований на COVID-19

"Таких компаний три, насколько мне известно. Одна есть государственная - это в научном учреждении Национальной академии наук, и две частные компании, которые также зарегистрировали уже свои тест-системы и выпускают. Мы предполагаем, у нас следующая партия будет в ближайшее время - на новые исследования ПЦР-системы, закупленные за пределами нашей страны, и отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже запустили производство, расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сказал Ляшко.

Напомним, три украинские компании разрабатывают тест-системы для выявления COVID-19.