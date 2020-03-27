МОЗ: українські компанії планують виготовити тести для 2 млн досліджень на COVID-19

“Таких компаній три, наскільки мені відомо. Одна є державна - це в науковій установі Національної академії наук, і дві приватні компанії, які також зареєстровували вже свої тест-системи і випускають. Ми передбачаємо, у нас наступна партія буде найближчим часом - на нові дослідження ПЦР-системи, які закуплені за межами нашої країни, і вітчизняні виробники обіцяють нам зробити досить швидко зараз. Вони вже запустили виробництво, розширяють виробництво для покриття двох мільйонів досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, три українські компанії розробляють тест-системи для виявлення COVID-19.