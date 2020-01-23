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Минздрав Украины созывает брифинг из-за нового коронавируса в Китае

Киев • УНН

 • 16183 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья Минздрава в четверг, 23 января, созывает брифинг по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV), которую обнаружили в Китае. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

Минздрав Украины созывает брифинг из-за нового коронавируса в Китае

"23 января 2020 года состоится пресс-брифинг Минздрава Украины и ЦОЗ по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV) при участии заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, и.о. генерального директора ЦОЗ Игоря Кузина, главы представительства ВОЗ в Украине доктора Ярно Хабихт", - сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось о более 500 заболевших новым коронавирусом в Китае.

Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.

Посольство Украины дало рекомендации для украинцев в Китае из-за нового коронавируса. С Минздрава официально сообщили пограничникам о новом коронавирусе в Китае.

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