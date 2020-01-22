Посольство дало рекомендації для українців в Китаї через новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Посольство України в Китаї дало рекомендації українцям, які планують здійснювати поїздку до Китаю або вже перебувають на території цієї країни, що стосуються коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу посольства України в КНР.
“У зв’язку з особливою епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Посольство України в КНР рекомендує при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідання й утримуватись від поїздки до міста Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження”, — йдеться у повідомленні.
Також у посольстві радять: вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу, уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо. Не контактувати з людьми з вираженими ознаками респіраторних захворювань. Для захисту органів дихання використовувати спеціальні маски. Мити руки з милом, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед прийомом їжі. Користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі.
“При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу. Радимо стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР та МЗС України, повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади”, — додали в пресслужбі.
В свою чергу, в консульстві України в КНР нагадали про “гарячі лінії” дипломатичних установ України в КНР:
Гуанчжоу: +86 185 2043 7737
Пекін: +86 137 0123 0647
Шанхай: +86 138 1631 8830
Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 17.
Через спалах коронавірусу на території КНР, зокрема провінції Гуандун, консульство України у регіоні опублікувало рекомендації від місцевої китайської влади.