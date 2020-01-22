Посольство дало рекомендации для украинцев в Китае из-за нового коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Посольство Украины в Китае дало рекомендации украинцам, которые планируют осуществлять поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, касающиеся коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.
"В связи с особой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР рекомендует при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором есть наибольший риск заражения", - говорится в сообщении.
Также в посольстве советуют: употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное. Не контактировать с людьми с выраженными признаками респираторных заболеваний. Для защиты органов дыхания использовать специальные маски. Мыть руки с мылом, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.
"При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение. Советуем следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь, в консульстве Украины в КНР напомнили о "горячих линиях" дипломатических учреждений Украины в КНР:
Гуанчжоу: +86 185 2043 7737
Пекин: +86 137 0123 0647
Шанхай: +86 138 1631 8830
Напомним, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 17.
Из-за вспышки коронавируса на территории КНР, в частности провинции Гуандун, консульство Украины в регионе опубликовало рекомендации от местной китайской власти.