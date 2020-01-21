З МОЗ офіційно повідомили прикордонників про новий коронавірус у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я офіційно повідомив прикордонну службу, лабораторні центри МОЗ по країні та чиновників з галузі охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом у Китаї і рекомендації ВООЗ з цього приводу. Відповідну інформацію МОЗ поширив у вівторок, передає УНН.
"Центр громадського здоров’я МОЗ України офіційно повідомив прикордонну службу України, керівників обласних та Київського міського лабораторних центрів МОЗ України, а також керівників структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій про ситуацію з коронавірусом в Китаї та про актуальні рекомендації ВООЗ", - повідомили у МОЗ.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації з метою раннього виявлення на території України можливих випадків нового коронавірусу nCoV, який поширився у Китаї.
Як повідомляв УНН, у Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.