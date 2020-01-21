Из Минздрава официально сообщили пограничникам о новом коронавирусе в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения официально сообщил пограничную службу, лабораторные центры Минздрава по стране и чиновников в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу. Соответствующую информацию Минздрав распространил во вторник, передает УНН.
"Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил пограничную службу Украины, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ", - сообщили в Минздраве.
Напомним, в Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае.
Как сообщал УНН, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилась к 300.