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Из Минздрава официально сообщили пограничникам о новом коронавирусе в Китае

Киев • УНН

 • 12308 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения официально сообщил пограничную службу, лабораторные центры Минздрава по стране и чиновников в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу. Соответствующую информацию Минздрав распространил во вторник, передает УНН.

Из Минздрава официально сообщили пограничникам о новом коронавирусе в Китае

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил пограничную службу Украины, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае.

Как сообщал УНН, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилась к 300.

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