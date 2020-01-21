МОЗ України підготувало рекомендації щодо нового коронавірусу з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації з метою раннього виявлення на території України можливих випадків нового коронавірусу nCoV, який поширився у Китаї. Відповідну інформацію МОЗ поширив у вівторок, передає УНН.
За даними МОЗ, "з метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів підготовлено практичні рекомендації" щодо:
У МОЗ нагадали, що генеральний директор ВООЗ скликає на 22 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв’язку з новими випадками хвороби та заявами про можливу передачу збудника інфекційної хвороби від людини до людини.
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"Наразі із залученням працівників ВООЗ та CDC все ще тривають розслідування щодо встановлення причин виникнення і факторів передачі інфекції, визначення меж осередків та масштабів поширення інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV)", - додали у МОЗ.
Міністерство охорони здоров’я України нагадало про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки nCoV:
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- уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;
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- частіше мити рук з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;
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- уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі;
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- люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).
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Нагадаємо, у Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.