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Минздрав Украины подготовил рекомендации по новому коронавирусу из Китая

Киев • УНН

 • 15896 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае. Соответствующую информацию Минздрав распространил во вторник, передает УНН.

Минздрав Украины подготовил рекомендации по новому коронавирусу из Китая

По данным Минздрава, "с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации" относительно:

  • Эпидемиологических и клиничничних критериев определения случаев коронавирусной инфекции (nCoV).
  • Клинического ведения пациентов, отвечающих определению случаев коронавирусной инфекции (nCoV).
  • Перечень изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV.
  • Требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV.
  • Коммуникационных материалов для информирования населения о профилактических мероприятиях.

    • В Минздраве напомнили, что генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

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    "Сейчас с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследование по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определению границ очагов и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV)", - добавили в Минздраве.

    Министерство здравоохранения Украины напомнило об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

    • избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
    • чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
    • избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
    • люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

    Напомним, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.

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