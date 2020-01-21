Минздрав Украины подготовил рекомендации по новому коронавирусу из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае. Соответствующую информацию Минздрав распространил во вторник, передает УНН.
По данным Минздрава, "с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации" относительно:
В Минздраве напомнили, что генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.
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"Сейчас с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследование по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определению границ очагов и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV)", - добавили в Минздраве.
Министерство здравоохранения Украины напомнило об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:
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- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
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- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
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- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
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- люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).
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Напомним, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.