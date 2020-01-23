МОЗ України скликає брифінг через новий коронавірус у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я МОЗ у четвер, 23 січня, скликає брифінг щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV), яку виявили у Китаї. Про це УНН повідомили в пресслужбі відомства.
"23 січня 2020 року відбудеться пресбрифінг МОЗ України та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV) за участі заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в.о. генерального директора ЦГЗ Ігоря Кузіна, голови представництва ВООЗ в Україні доктора Ярно Хабіхт", - повідомили у МОЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 500 хворих на новий коронавірус в Китаї.
Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.
Посольство України дало рекомендації для українців в Китаї через новий коронавірус. З МОЗ офіційно повідомили прикордонників про новий коронавірус у Китаї.