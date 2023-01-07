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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Минздрав: еще 17 украинцев эвакуировали на лечение в страны Европы

Киев • УНН

 • 593004 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии осуществлена медицинская эвакуация еще одной группы граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии, пишет Минздрав, передает УНН.

Минздрав: еще 17 украинцев эвакуировали на лечение в страны Европы

Детали

На этой неделе удалось эвакуировать и доставить на специализированное лечение 17 пациентов. Украинцев приняли в медучреждениях Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии.

“Доставка на лечение за границу осуществляется практически ежедневно. Ведь постоянные боевые действия, обстрелы и повреждения инфраструктуры существенно затрудняют оказание медицинской помощи на востоке и прифронтовых территориях. Эвакуационные рейсы, организованные Минздравом и партнерами, продолжаются, а пострадавшие украинцы имеют возможность пройти лечение и/или реабилитацию за рубежом”, — говорится в сообщении.

Сейчас в составе группы эвакуированы пациенты с минно-взрывными травмами. Среди них есть люди с Киевщины, Житомирщины, Харьковщины, Винницкой области и прифронтовых территорий, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Также в группе есть гражданские лица с онкологическими заболеваниями. Все они нуждаются в продолжении специализированного лечения и дальнейшей реабилитации.

Отмечается, что пациентов сопровождают родственники или близкие, учитывая потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния, а также в дальнейшем послеоперационном уходе.

“Напоминаем, что международные партнеры в взаимодействии с службой экстренной медицинской помощи МОЗ Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через медицинский хаб в Львове до аэродрома в Польше. Далее эстафету подхватывают воздушные госпитали или специальный авиатранспорт, которыми транспортируют украинцев в страны Европы для специализированного лечения. Это пример одного из эффективных направлений эвакуации пациентов, когда Министерство подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить необходимое лечение. Далее Минздрав контактирует с страной, которая принимает пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки”, — говорится в сообщении.

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