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МОЗ: ще 17 українців евакуювали на лікування до країн Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України та Європейської комісії здійснено медичну евакуацію ще однієї групи громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії росії, пише МОЗ, передає УНН.

МОЗ: ще 17 українців евакуювали на лікування до країн Європи

Деталі

Цього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 17 пацієнтів. Українців прийняли у медзакладах Данії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

“Доправлення на лікування за кордон здійснюється практично щодня. Адже постійні бойові дії, обстріли та пошкодження інфраструктури суттєво ускладнюють надання медичної допомоги на сході та прифронтових територіях. Евакуаційні рейси, організовані МОЗ та партнерами, тривають, а постраждалі українці мають змогу пройти лікування та/або реабілітацію за кордоном”, — йдеться в повідомленні.

Нині у складі групи евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Серед них є люди з Київщини, Житомирщини, Харківщини, Вінниччини та прифронтових територій, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Також у групі є цивільні особи з онкологічними захворюваннями. Всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

Зазначається, що пацієнтів супроводжують родичі або близькі, враховуючи потребу у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також у подальшому післяопераційному догляді.

“Нагадуємо, що міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі. Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт, якими транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування. Це приклад одного з ефективних напрямів евакуації пацієнтів, коли Міністерство подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони щодо готовності прийняти пацієнтів та забезпечити необхідне лікування. Далі МОЗ контактує з країною, що приймає пацієнтів, та узгоджує етапи й маршрути безпечного медичного транспортування”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ спростували фейки про нестачу крові в українських лікарнях

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