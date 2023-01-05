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У МОЗ спростували фейки про нестачу крові в українських лікарнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. За період повномасштабного вторгнення росії Україна не зверталася за компонентами крові до закордонних партнерів, оскільки критичних ситуацій з нестачею крові не виникало. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

У МОЗ спростували фейки про нестачу крові в українських лікарнях

Деталі

«Останнім часом російські пабліки, інформація з яких іноді просочується і в українські ЗМІ, активно поширювали інформацію про начебто критичну недостачу в українських лікарнях крові та її компонентів», - йдеться в повідомленні.

У МОЗ роз'яснили, як формуються запаси крові в лікарнях, звідки вони беруться і чи вистачає її.

«В Україні вибудувано системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові та її компонентів. В умовах повномасштабної війни українці доволі активно відгукуються на усі заклики здати кров», - зазначається в повідомленні.

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В МОЗ повідомили, що як правило, добровільна донація дає можливість забезпечити потреби у крові та її компонентах для цивільних і військових медичних закладів.

«За період повномасштабного вторгнення російської федерації Україна не зверталася за компонентами крові до закордонних партнерів, оскільки критичних ситуацій з нестачею крові не виникало. Проте, зрозуміло, що в залежності від інтенсивності бойових дій чи обстрілів ці потреби можуть збільшуватися в конкретному закладі, місті, області», - йдеться в повідомленні.

Координацією доставки запасів крові та її компонентів з інших регіонів опікується спеціалізована державна установа «Український центр трансплант-координації».

«Ми повинні розуміти, що запаси крові та її компонентів формуються шляхом донації крові та/або компонентів крові з особистої волі людини, яка є або вирішила стати донором», - зазначили в МОЗ.

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