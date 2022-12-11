Що треба знати про донорство крові: МОЗ розвінчало п'ять міфів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України спростувало найпоширеніші міфи про донорство крові. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку МОЗ.
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"В Україні триває національна кампанія "Твоя кров може воювати". Кожен українець (за винятком тих, хто має протипоказання до донорства крові) може підтримати військових і цивільних, для яких донорська кров є життєво необхідною. Проте іноді поширювані фейки стають на заваді надзвичайно корисній справі", – ідеться у повідомленні.
Міф 1: Донор може "підхопити" інфекції
МОЗ повідомляє, що донорство безпечне на 100%. Із кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові), які є стерильними. Використані інструменти викидають у присутності донора.
Міф 2: Донорство шкодить здоров’ю
Як зазначили, здавати кров корисно, оскільки це:
• профілактика серцево-судинних захворювань;
• стимуляція кісткового мозку;
• розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів);
• омолодження (поповнення нових та здорових клітин крові);
• іноді – очищення шкіри.
Міф 3: Здавати кров боляче
Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від уколів краси чи татуювання, повідомило МОЗ. Процедура здачі крові триває 10-12 хв.
Міф 4: У донора беруть забагато крові.
Усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові в організмі людини. Під час регулярного харчування всі компоненти відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають у цей період не слабкість, а навпаки – приплив енергії, додали у міністерстві.
Міф 5: Регулярна здача крові призводить до звикання
Звикання на хімічному рівні не відбувається.
Додамо
Охочі стати донорами крові можуть звернутися у центр крові або до інших медичних закладів, де можна здати кров та записатися телефоном у базу донорів. Також внести себе до реєстру донорів можна онлайн.
Донором може стати людина віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства.