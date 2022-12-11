Что нужно знать о донорстве крови: Минздрав развенчал пять мифов

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"В Украине продолжается национальная кампания "Твоя кровь может воевать". Каждый украинец (за исключением тех, кто имеет противопоказания к донорству крови) может поддержать военных и гражданских, для которых донорская кровь жизненно необходима. Однако иногда распространяемые фейки мешают чрезвычайно полезному делу", – говорится в сообщении.

Миф 1: Донор может "подхватить" инфекции

Минздрав сообщает, что донорство безопасно на 100%. С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнера для забора и хранения крови), которые являются стерильными. Используемые инструменты выбрасывают в присутствии донора.



Миф 2: Донорство вредит здоровью

Как отметили, сдавать кровь полезно, поскольку это:

• профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;

• стимуляция костного мозга;

• разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов);

• омоложение (пополнение новых и здоровых клеток крови);

• иногда – очищение кожи.

Миф 3: Сдавать кровь больно

Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от уколов красоты или татуировки, сообщил Минздрав. Процедура сдачи крови длится 10-12 мин.

Миф 4: У донора берут слишком много крови.

Всего 450 мл – больше в гемакон физически не влезет. Это меньше 1/10 крови в организме человека. Во время регулярного питания все компоненты восстанавливаются через 21 день. Часто доноры испытывают в этот период не слабость, а наоборот – прилив энергии, добавили в министерстве.

Миф 5: Регулярная сдача крови приводит к привыканию

Привыкание на химическом уровне не происходит.

Добавим

Желающие стать донорами крови могут обратиться в центр крови или в другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь и записаться по телефону в базу доноров. Также внести себя в реестр доноров можно онлайн.

Донором может стать человек старше 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству.