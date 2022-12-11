Что нужно знать о донорстве крови: Минздрав развенчал пять мифов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины опровергло самые распространенные мифы о донорстве крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Минздрава.
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"В Украине продолжается национальная кампания "Твоя кровь может воевать". Каждый украинец (за исключением тех, кто имеет противопоказания к донорству крови) может поддержать военных и гражданских, для которых донорская кровь жизненно необходима. Однако иногда распространяемые фейки мешают чрезвычайно полезному делу", – говорится в сообщении.
Миф 1: Донор может "подхватить" инфекции
Минздрав сообщает, что донорство безопасно на 100%. С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнера для забора и хранения крови), которые являются стерильными. Используемые инструменты выбрасывают в присутствии донора.
Миф 2: Донорство вредит здоровью
Как отметили, сдавать кровь полезно, поскольку это:
• профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
• стимуляция костного мозга;
• разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов);
• омоложение (пополнение новых и здоровых клеток крови);
• иногда – очищение кожи.
Миф 3: Сдавать кровь больно
Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от уколов красоты или татуировки, сообщил Минздрав. Процедура сдачи крови длится 10-12 мин.
Миф 4: У донора берут слишком много крови.
Всего 450 мл – больше в гемакон физически не влезет. Это меньше 1/10 крови в организме человека. Во время регулярного питания все компоненты восстанавливаются через 21 день. Часто доноры испытывают в этот период не слабость, а наоборот – прилив энергии, добавили в министерстве.
Миф 5: Регулярная сдача крови приводит к привыканию
Привыкание на химическом уровне не происходит.
Добавим
Желающие стать донорами крови могут обратиться в центр крови или в другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь и записаться по телефону в базу доноров. Также внести себя в реестр доноров можно онлайн.
Донором может стать человек старше 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству.