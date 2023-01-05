В Минздраве опровергли фейки о нехватке крови в украинских больницах

Детали

"В последнее время российские паблики, информация из которых иногда просачивается и в украинские СМИ, активно распространяли информацию о якобы критической нехватке в украинских больницах крови и ее компонентах", - говорится в сообщении.

В Минздраве разъяснили, как формируются запасы крови в больницах, откуда они берутся и хватает ли ее.

"В Украине выстроено системное плановое донорство, позволяющее обеспечить устойчивые запасы крови и ее компонентов. В условиях полномасштабной войны украинцы достаточно активно откликаются на все призывы сдать кровь", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о донорстве крови: Минздрав развенчал пять мифов

В Минздраве сообщили, что, как правило, добровольная донация позволяет обеспечить потребности в крови и ее компонентах для гражданских и военных медицинских учреждений.

"За период полномасштабного вторжения российской федерации Украина не обращалась за компонентами крови к зарубежным партнерам, поскольку критических ситуаций с нехваткой крови не возникало. Однако, понятно, что в зависимости от интенсивности боевых действий или обстрелов эти потребности могут увеличиваться в конкретном заведении, городе, области", говорится в сообщении.

Координация доставки запасов крови и ее компонентов из других регионов занимается специализированным государственным учреждением "Украинский центр трансплант-координации".

"Мы должны понимать, что запасы крови и ее компонентов формируются путем донации крови и/или компонентов крови по личной воле человека, который является или решил стать донором", - отметили в Минздраве.