Минздрав: уровень охвата вакцинацией от кори достиг более 90%

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75927 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90037 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92633 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110384 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101343 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104981 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111974 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134515 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Минздрав: уровень охвата вакцинацией от кори достиг более 90%

Минздрав: уровень охвата вакцинацией от кори достиг более 90%

Киев  •  УНН

 • 5498 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2017 году уровень охвата вакцинацией от кори в Украине пересек отметку в 90%. Об этом на брифинге сообщил заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.

"В 2017 году в Украине впервые за последние 10 лет уровень охвата прививки против кори пересек отметку в 90%. О чем это говорит? При уровне 90-95% мы формируем коллективный иммунитет, который позволяет вообще прекратить циркуляцию кору на определенной территории", - сообщил В.Ляшко.

Напомним, в Украине в конце февраля должен прибыть 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК).

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