Минздрав: уровень охвата вакцинацией от кори достиг более 90%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2017 году уровень охвата вакцинацией от кори в Украине пересек отметку в 90%. Об этом на брифинге сообщил заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.
"В 2017 году в Украине впервые за последние 10 лет уровень охвата прививки против кори пересек отметку в 90%. О чем это говорит? При уровне 90-95% мы формируем коллективный иммунитет, который позволяет вообще прекратить циркуляцию кору на определенной территории", - сообщил В.Ляшко.
Напомним, в Украине в конце февраля должен прибыть 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК).