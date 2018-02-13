МОЗ: рівень охоплення вакцинацією від кору сягнув понад 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році рівень охоплення вакцинацією від кору в Україні перетнув відмітку в 90%. Про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН.
“В 2017 році в Україні вперше за останні 10 років рівень охоплення щеплення проти кору перетнув відмітку в 90%. Про що це говорить? При рівні 90-95% ми формуємо колективний імунітет, який дозволяє взагалі припинити циркуляцію кору на певній території”, — повідомив В.Ляшко.
Нагадаємо, в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).