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МОЗ: рівень охоплення вакцинацією від кору сягнув понад 90%

МОЗ: рівень охоплення вакцинацією від кору сягнув понад 90%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році рівень охоплення вакцинацією від кору в Україні перетнув відмітку в 90%. Про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН.

“В 2017 році в Україні вперше за останні 10 років рівень охоплення щеплення проти кору перетнув відмітку в 90%. Про що це говорить? При рівні 90-95% ми формуємо колективний імунітет, який дозволяє взагалі припинити циркуляцію кору на певній території”, — повідомив В.Ляшко.

Нагадаємо, в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).

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