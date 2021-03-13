Минздрав: уровень COVID-госпитализаций превышен в семи регионах и в Киеве

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:

• городе Киев (на 10 марта - 70,3, на 11 марта - 73,7, на 12 марта - 75,4)

• Винницкой области (на 10 марта - 116,4, на 11 марта - 121,2, на 12 марта - 123,6)

• Житомирской области (на 10 марта - 86,9, на 11 марта - 87,6, на 12 марта - 92,6)

• Закарпатской области (на 10 марта - 86,7, на 11 марта - 87,3, на 12 марта - 87,6)

• Ивано-Франковской области (на 10 марта - 136,7, на 11 марта - 130,5, на 12 марта - 131,3)

• Николаевской области (на 10 марта - 74,1, на 11 марта - 77,4, на 12 марта - 81,2)

• Хмельницкой области (на 10 марта - 66,0, на 11 марта - 66,6, на 12 марта - 68,0)

• Черновицкой области (на 10 марта - 91,6, на 11 марта - 89, 1 на 12 марта - 90,2).

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19, по состоянию на 12 марта, несмотря на показатели, выглядит так:

• "желтая" - 11 регионов Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.

• "оранжевая" - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

• "красная" - 4 региона Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.