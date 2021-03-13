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МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищено у семи регіонах та у Києві

МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищено у семи регіонах та у Києві

Київ • УНН

 • 35441 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У семи регіонах України та місті Києві станом на 13 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
• місті Київ (на 10 березня – 70,3, на 11 березня – 73,7, на 12 березня – 75,4);
• Вінницькій області (на 10 березня – 116,4, на 11 березня – 121,2, на 12 березня – 123,6);
• Житомирській області (на 10 березня – 86,9, на 11 березня - 87,6, на 12 березня – 92,6);
• Закарпатській області (на 10 березня – 86,7, на 11 березня – 87,3, на 12 березня – 87,6);
• Івано-Франківській області (на 10 березня – 136,7, на 11 березня – 130,5, на 12 березня – 131,3);
• Миколаївській області (на 10 березня – 74,1, на 11 березня – 77,4, на 12 березня – 81,2);
• Хмельницькій області (на 10 березня – 66,0, на 11 березня - 66,6, на 12 березня – 68,0);
• Чернівецькій області (на 10 березня – 91,6, на 11 березня - 89, 1 на 12 березня – 90,2).

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 12 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

• “жовта” - 11 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

• “помаранчева” - 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

• “червона” - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 8 березня на території Закарпатської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Житомирської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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