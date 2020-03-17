Минздрав просит у бизнеса деньги на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец обратился с письмом к украинскому бизнесу с просьбой оказать денежную помощь для противодействия коронавируса в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.
“Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с соответствующим письмом он обратился 16 марта в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине.
“Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов”, — написал Емец в письме.
По его словам, привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом — это общемировая тенденция, поддержанная ВОЗ.
“В частности, ВОЗ, совместно с Фондом ООН и Швейцарским фондом благотворительности, создает Фонд солидарного реагирования на COVID-19, чтобы дать возможность отдельным лицам и организациям внести свой вклад”, — отметил Емец.
Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец уверен, что профессионализма и сил украинских врачей хватит для преодоления коронавируса.