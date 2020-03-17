Минздрав просит у бизнеса деньги на борьбу с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100688 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103950 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105970 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104937 просмотра

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5 марта, 15:49 • 113621 просмотра

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец обратился с письмом к украинскому бизнесу с просьбой оказать денежную помощь для противодействия коронавируса в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.

“Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с соответствующим письмом он обратился 16 марта в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине.

“Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов”, — написал Емец в письме.

По его словам, привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом — это общемировая тенденция, поддержанная ВОЗ.

“В частности, ВОЗ, совместно с Фондом ООН и Швейцарским фондом благотворительности, создает Фонд солидарного реагирования на COVID-19, чтобы дать возможность отдельным лицам и организациям внести свой вклад”, — отметил Емец.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец уверен, что профессионализма и сил украинских врачей хватит для преодоления коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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