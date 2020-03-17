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МОЗ просить у бізнесу гроші на боротьбу з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся з листом до українського бізнесу з проханням надати грошову допомогу для протидії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Telegram.

«Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українського бізнесу із закликом у максимально стислі терміни надати посильну допомогу для протидії пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з відповідним листом він звернувся 16 березня у Федерацію роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Українську раду бізнесу, Торгово-промислову палату України, Український союз промисловців і підприємців, Спілку українських підприємців, Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгівельну палату в Україні.

“Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів”, - написав Ємець у листі.

За його словами, залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом – це загальносвітова тенденція, підтримана ВООЗ.

“Зокрема, ВООЗ, спільно з Фондом ООН та Швейцарським фондом благодійності, створює Фонд солідарного реагування на COVID-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям зробити свій внесок”, - зазначив Ємець.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець впевнений, що професіоналізму та сил українських лікарів вистачить для подолання коронавірусу.

Українські Національні Новини

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