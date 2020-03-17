МОЗ просить у бізнесу гроші на боротьбу з коронавірусом

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся з листом до українського бізнесу з проханням надати грошову допомогу для протидії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Telegram.