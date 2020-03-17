У МОЗ впевнені, що професіоналізму українських лікарів вистачить для подолання коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець впевнений, що професіоналізму та сил українських лікарів вистачить для подолання коронавірусу. Про це він заявив у відеозверненні, яке розміщено на YouTube сторінці МОЗ, передає УНН.
“Я закликаю всю лікарську спільносту усвідомити ту міру відповідальності, яку поклала на нас доля у цей важкий час. Я впевнений, що в нас вистачить сил та професіоналізму наших медиків, щоб успішно подолати коронавірус”, — сказав Ємець.
Також він зазначив, що у МОЗ працюють над тим, щоб робота медиків з інфікованими громадянами була забезпечена всім необхідним.
Окрім того, очільник МОЗ закликав всіх українців бути дисциплінованими та виконувати всі рекомендації у протидії розповсюдження коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, в Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус та окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, доплачуватимуть до 200% зарплати.