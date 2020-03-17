В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус доплачуватимуть до 200% зарплати

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус та окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, доплачуватимуть до 200% зарплати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.