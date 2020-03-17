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В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус доплачуватимуть до 200% зарплати

В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус доплачуватимуть до 200% зарплати

Київ • УНН

 • 11993 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус та окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, доплачуватимуть до 200% зарплати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

“Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів”, — додається у повідомленні.

Так, відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширення корона вірусу.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 5:50 вівторка, 17 березня, всього у світі 182 405 осіб, інфікованих COVID-19, 79 433 людей, які одужали, та 7 154 померлих.

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