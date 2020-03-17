В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус доплачуватимуть до 200% зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус та окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, доплачуватимуть до 200% зарплати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.
“Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів”, — додається у повідомленні.
Так, відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширення корона вірусу.
Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 5:50 вівторка, 17 березня, всього у світі 182 405 осіб, інфікованих COVID-19, 79 433 людей, які одужали, та 7 154 померлих.