Пик заболевания корью в Украине уже прошел - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Пик заболевания корью в Украине уже прошел, можно ожидать постепенного снижения количества больных. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору с инфекционными болезнями ДУ Виктор Ляшко, передает УНН.
"Рост уже стабилизировалось. Пик заболеваемости мы уже прошли, в дальнейшем мы можем ожидать постепенное уменьшение. Это не будет резкое уменьшение, количество больных все еще будет большая, но пик болезни уже прошел", - сообщил Ляшко.
Напомним, Украина в 2017 году оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью . Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно.