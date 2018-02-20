Пік захворювання на кір в Україні вже пройшов - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Пік захворювання на кір в Україні вже минув, можна очікувати поступового зниження кількості хворих. Про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду з інфекційними хворобами ДУ Віктор Ляшко, передає УНН.
"Зростання вже стабілізувалося. Пік захворюваності ми вже пройшли, надалі ми можемо очікувати поступове зменшення. Це не буде різке зменшення, кількість хворих все ще буде велика, але пік хвороби вже минув", - повідомив Ляшко.
Нагадаємо, Україна у 2017 році опинилася в трійці лідерів серед європейських країн за захворюваністю на кір. Перше і друге місця посіли Румунія та Італія відповідно.