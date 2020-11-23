Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области, по более чем тысячи в каждом из регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - сообщил глава Минздрава.
Ситуация с заболеваемостью в Киеве и по областям выглядит так:
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- Киев - 60218 (+1 212 за сутки)
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- Винницкая - 15476 (+162)
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- Волынская - 21864 (+408)
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- Днепропетровск - 29654 (+1 093)
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- Донецк - 20262 (+236)
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- Житомирская - 26 966 (+812)
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- Закарпатская - 21 538 (+170)
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- Запорожская - 24442 (+642)
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- Ивано-Франковск - 32296 (+437)
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- Киевская - 31212 (+870)
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- Кировоградская - 4358 (100)
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- Луганская - 5679 (+13)
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- Львовская - 41279 (+400)
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- Николаевская - 15320 (+363)
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- Одесская - 37 901 (+536)
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- Полтавская - 18557 (+314)
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- Ровенская - 28194 (+282)
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- Сумская - 23167 (+555)
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- Тернопольская - 25813 (+247)
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- Харьковская - 51637 (+239)
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- Херсонская - 8704 (+155)
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- Хмельницкая - 26430 (+203)
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- Черкасская - 18 292 (+544)
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- Черновицкая - 31 369 (+335)
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- Черниговская - 15 061 (+617)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 291 060 человек, летальных исходов - 11 075. Прирост случаев заболеваемости за сутки - меньше 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.