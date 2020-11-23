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Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области, по более чем тысячи в каждом из регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - сообщил глава Минздрава.

Ситуация с заболеваемостью в Киеве и по областям выглядит так:

  • Киев - 60218 (+1 212 за сутки)
  • Винницкая - 15476 (+162)
  • Волынская - 21864 (+408)
  • Днепропетровск - 29654 (+1 093)
  • Донецк - 20262 (+236)
  • Житомирская - 26 966 (+812)
  • Закарпатская - 21 538 (+170)
  • Запорожская - 24442 (+642)
  • Ивано-Франковск - 32296 (+437)
  • Киевская - 31212 (+870)
  • Кировоградская - 4358 (100)
  • Луганская - 5679 (+13)
  • Львовская - 41279 (+400)
  • Николаевская - 15320 (+363)
  • Одесская - 37 901 (+536)
  • Полтавская - 18557 (+314)
  • Ровенская - 28194 (+282)
  • Сумская - 23167 (+555)
  • Тернопольская - 25813 (+247)
  • Харьковская - 51637 (+239)
  • Херсонская - 8704 (+155)
  • Хмельницкая - 26430 (+203)
  • Черкасская - 18 292 (+544)
  • Черновицкая - 31 369 (+335)
  • Черниговская - 15 061 (+617)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 291 060 человек, летальных исходов - 11 075. Прирост случаев заболеваемости за сутки - меньше 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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