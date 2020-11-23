МОЗ назвало регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях", - повідомив голова МОЗ.

Ситуація із захворюваністю у Києві та по областях виглядає так:



Київ – 60 218 (+1 212 за добу)



Вінницька – 15 476 (+162)



Волинська – 21 864 (+408)



Дніпропетровська – 29 654 (+1 093)



Донецька – 20 262 (+236)



Житомирська – 26 966 (+812)



Закарпатська – 21 538 (+170)



Запорізька – 24 442 (+642)



Івано-Франківська – 32 296 (+437)



Київська – 31 212 (+870)



Кіровоградська – 4 358 (+100)



Луганська – 5 679 (+13)



Львівська – 41 279 (+400)



Миколаївська – 15 320 (+363)



Одеська – 37 901 (+536)



Полтавська – 18 557 (+314)



Рівненська – 28 194 (+282)



Сумська – 23 167 (+555)



Тернопільська – 25 813 (+247)



Харківська – 51 637 (+239)



Херсонська – 8 704 (+155)



Хмельницька – 26 430 (+203)



Черкаська – 18 292 (+544)



Чернівецька – 31 369 (+335)



Чернігівська – 15 061 (+617)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.