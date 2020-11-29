Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях - по более 1000 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях", - сообщил Степанов.
Ситуация с заболеваемостью в Киеве и по областям выглядит так:
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- Киев - 69018 (+1 740 за сутки)
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- Винницкая - 17272 (+221)
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- Волынская - 23905 (+249)
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- Днепропетровск - 37651 (+1 164)
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- Донецк - 22602 (+392)
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- Житомирская - 29 590 (+492)
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- Закарпатская - 23 065 (+91)
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- Запорожская - 30150 (+854)
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- Ивано-Франковск - 35930 (+556)
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- Киевская - 36996 (+782)
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- Кировоградская - 5085 (+144)
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- Луганская - 6239 (+54)
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- Львовская - 45636 (+584)
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- Николаевская - 18173 (+463)
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- Одесская - 44 131 (+1 280)
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- Полтавская - 21779 (+289)
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- Ровенская - 30807 (+377)
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- Сумская - 28185 (+582)
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- Тернопольская - 27662 (+237)
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- Харьковская - 55221 (+704)
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- Херсонская - 10009 (+164)
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- Хмельницкая - 29419 (+502)
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- Черкасская - 22 529 (+476)
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- Черновицкая - 33 512 (+221)
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- Черниговская - 18 113 (+360)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378 человек, летальных случаев - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.
Всего в мире COVID-19 заболело уже 62 158 338 человек, из них выздоровели 39 757 130. Количество умерших возросло до 1 450 578.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.