МОЗ назвало регіони-лідери за приростом хворих на COVID-19 за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях - по понад 1000 випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях", - повідомив Степанов.

Ситуація з захворюваністю у Києві та по областях виглядає так:

  • Київ – 69 018 (+1 740 за добу)
  • Вінницька – 17 272 (+221)
  • Волинська – 23 905 (+249)
  • Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)
  • Донецька – 22 602 (+392)
  • Житомирська – 29 590 (+492)
  • Закарпатська – 23 065 (+91)
  • Запорізька – 30 150 (+854)
  • Івано-Франківська – 35 930 (+556)
  • Київська – 36 996 (+782)
  • Кіровоградська – 5 085 (+144)
  • Луганська – 6 239 (+54)
  • Львівська – 45 636 (+584)
  • Миколаївська – 18 173 (+463)
  • Одеська – 44 131 (+1 280)
  • Полтавська – 21 779 (+289)
  • Рівненська – 30 807 (+377)
  • Сумська – 28 185 (+582)
  • Тернопільська – 27 662 (+237)
  • Харківська – 55 221 (+704)
  • Херсонська – 10 009 (+164)
  • Хмельницька – 29 419 (+502)
  • Черкаська – 22 529 (+476)
  • Чернівецька – 33 512 (+221)
  • Чернігівська – 18 113 (+360)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

Всього у світі на COVID-19 захворіло вже 62 158 338 людей, з них одужало 39 757 130. Кількість померлих зросла до 1 450 578.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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