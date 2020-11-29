МОЗ назвало регіони-лідери за приростом хворих на COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях", - повідомив Степанов.

Ситуація з захворюваністю у Києві та по областях виглядає так:



Київ – 69 018 (+1 740 за добу)



Вінницька – 17 272 (+221)



Волинська – 23 905 (+249)



Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)



Донецька – 22 602 (+392)



Житомирська – 29 590 (+492)



Закарпатська – 23 065 (+91)



Запорізька – 30 150 (+854)



Івано-Франківська – 35 930 (+556)



Київська – 36 996 (+782)



Кіровоградська – 5 085 (+144)



Луганська – 6 239 (+54)



Львівська – 45 636 (+584)



Миколаївська – 18 173 (+463)



Одеська – 44 131 (+1 280)



Полтавська – 21 779 (+289)



Рівненська – 30 807 (+377)



Сумська – 28 185 (+582)



Тернопільська – 27 662 (+237)



Харківська – 55 221 (+704)



Херсонська – 10 009 (+164)



Хмельницька – 29 419 (+502)



Черкаська – 22 529 (+476)



Чернівецька – 33 512 (+221)



Чернігівська – 18 113 (+360)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

Всього у світі на COVID-19 захворіло вже 62 158 338 людей, з них одужало 39 757 130. Кількість померлих зросла до 1 450 578.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.