МОЗ назвало регіони-лідери за приростом хворих на COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях - по понад 1000 випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях", - повідомив Степанов.
Ситуація з захворюваністю у Києві та по областях виглядає так:
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- Київ – 69 018 (+1 740 за добу)
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- Вінницька – 17 272 (+221)
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- Волинська – 23 905 (+249)
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- Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)
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- Донецька – 22 602 (+392)
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- Житомирська – 29 590 (+492)
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- Закарпатська – 23 065 (+91)
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- Запорізька – 30 150 (+854)
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- Івано-Франківська – 35 930 (+556)
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- Київська – 36 996 (+782)
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- Кіровоградська – 5 085 (+144)
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- Луганська – 6 239 (+54)
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- Львівська – 45 636 (+584)
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- Миколаївська – 18 173 (+463)
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- Одеська – 44 131 (+1 280)
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- Полтавська – 21 779 (+289)
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- Рівненська – 30 807 (+377)
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- Сумська – 28 185 (+582)
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- Тернопільська – 27 662 (+237)
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- Харківська – 55 221 (+704)
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- Херсонська – 10 009 (+164)
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- Хмельницька – 29 419 (+502)
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- Черкаська – 22 529 (+476)
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- Чернівецька – 33 512 (+221)
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- Чернігівська – 18 113 (+360)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.
Всього у світі на COVID-19 захворіло вже 62 158 338 людей, з них одужало 39 757 130. Кількість померлих зросла до 1 450 578.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.