"Мое сердце навеки с тобой": мать убитой российской ракетой в Виннице 4-летней Лизы обнародовала пост в память дочери

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"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии... Мне кажется, что Лиза ждет меня дома... Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю. Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. – подчеркнула она.

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Женщина также поблагодарила за поддержку родных, близких, друзей, знакомых и людей, которых она не знает.

"Вы очень многое сделали для нас с Лизуней, поддержали. Спасибо всему миру. Я не знаю почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный долгий сон", – добавила она.

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку близ Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.

Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

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