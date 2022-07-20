"Ліза, пробач нас": у Криму зафарбували напис про загиблу дівчинку із Вінниці

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 48065 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 82957 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 90991 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 100916 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 97693 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 87761 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 92228 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 240525 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150764 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172867 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 62159 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 97681 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 125295 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 118320 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79569 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 52824 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 240501 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 512386 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 460854 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 665807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 22875 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 38135 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79569 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 125295 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 118075 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

"Ліза, пробач нас": у Криму зафарбували напис про загиблу дівчинку із Вінниці

"Ліза, пробач нас": у Криму зафарбували напис про загиблу дівчинку із Вінниці

Київ • УНН

 • 351320 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У Севастополі зафарбували антивоєнний напис "Ліза, пробач нас", який позавчора з'явився у центрі міста на вулиці Велика Морська. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

У вітрині магазину в будинку №46, на металевому щиті-заглушці на місці колишнього банкомату, як повідомляли ЗМІ, був напис "Ліза, пробач нас". Нині ці слова зафарбовані білою фарбою.

Імпровізований меморіал на згадку про загиблу під час ракетного обстрілу Вінниці дитину влаштували невідомі. Поруч із написом намалювали ракету, що падає на землю. На виступ поставили пластикову склянку із квіткою.

ЗМІ відзначає, що по вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить та проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя.

14 липня російські військові обстріляли центр Вінниці ракетами "Калібр". Їх випустили із акваторії Чорного моря в районі Севастополя.

Після початку активної фази військової агресії Росії проти України антивоєнні заклики з'являлися у Севастополі неодноразово. На паркані військової установи на проспекті Острякова невідомі написали великими літерами "Ні війні". Гасло проіснувало тривалий час, кілька днів тому його зафарбували.

У сквері на вулиці Героїв Севастополя на лаві написали антивоєнні заклики. Тоді комунальники також зафарбували написи. 

15 липня в центрі Севастополя рано-вранці було помічено дві листівки "Крим – Україна" у синьо-жовтих тонах. Листівки від стіни віддерли двірники.

На парканах Севастополя, де місцеві неформали зазвичай малюють зображення у стилі графіті, також є написи українською мовою та символічні антивоєнні зображення.

Додамо

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

Нагадаємо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.

Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33