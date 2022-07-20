"Ліза, пробач нас": у Криму зафарбували напис про загиблу дівчинку із Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Севастополі зафарбували антивоєнний напис "Ліза, пробач нас", який позавчора з'явився у центрі міста на вулиці Велика Морська. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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У вітрині магазину в будинку №46, на металевому щиті-заглушці на місці колишнього банкомату, як повідомляли ЗМІ, був напис "Ліза, пробач нас". Нині ці слова зафарбовані білою фарбою.
Імпровізований меморіал на згадку про загиблу під час ракетного обстрілу Вінниці дитину влаштували невідомі. Поруч із написом намалювали ракету, що падає на землю. На виступ поставили пластикову склянку із квіткою.
ЗМІ відзначає, що по вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить та проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя.
14 липня російські військові обстріляли центр Вінниці ракетами "Калібр". Їх випустили із акваторії Чорного моря в районі Севастополя.
Після початку активної фази військової агресії Росії проти України антивоєнні заклики з'являлися у Севастополі неодноразово. На паркані військової установи на проспекті Острякова невідомі написали великими літерами "Ні війні". Гасло проіснувало тривалий час, кілька днів тому його зафарбували.
У сквері на вулиці Героїв Севастополя на лаві написали антивоєнні заклики. Тоді комунальники також зафарбували написи.
15 липня в центрі Севастополя рано-вранці було помічено дві листівки "Крим – Україна" у синьо-жовтих тонах. Листівки від стіни віддерли двірники.
На парканах Севастополя, де місцеві неформали зазвичай малюють зображення у стилі графіті, також є написи українською мовою та символічні антивоєнні зображення.
Додамо
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.
Нагадаємо
14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.
Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.