"Лиза, прости нас": в Крыму закрасили надпись о погибшей девочке из Винницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Севастополе закрасили антивоенную надпись "Лиза, прости нас", которая позавчера появилась в центре города на улице Большая Морская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
В витрине магазина в доме №46, на металлическом щите-заглушке на месте бывшего банкомата, как сообщали СМИ, была надпись "Лиза, прости нас". В настоящее время эти слова закрашены белой краской.
Импровизированный мемориал в память о погибшем во время ракетного обстрела Винницы ребенке устроили неизвестные. Рядом с надписью нарисовали падающую на землю ракету. На выступ поставили пластиковый стакан с цветком.
СМИ отмечает, что по улице Большая Морская, где устроили импровизированный мемориал, за день проходит и проезжает множество людей. Это центральная транспортная артерия Севастополя.
14 июля российские военные обстреляли центр Винницы ракетами "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря в районе Севастополя.
После начала активной фазы военной агрессии россии против Украины антивоенные призывы появлялись в Севастополе неоднократно. На заборе военного учреждения по проспекту Острякова неизвестные написали заглавными буквами "Нет войне". Лозунг просуществовал длительное время, несколько дней назад его закрасили.
В сквере на улице Героев Севастополя на скамье написали антивоенные призывы. Тогда коммунальщики тоже закрасили надписи.
15 июля в центре Севастополя ранним утром были замечены две открытки "Крым – Украина" в сине-желтых тонах. Открытки от стены отодрали дворники.
На заборах Севастополя, где местные неформалы обычно рисуют изображения в граффити, также есть надписи на украинском языке и символические антивоенные изображения.
Добавим
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.
Напомним
14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.
Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.