"Лиза, прости нас": в Крыму закрасили надпись о погибшей девочке из Винницы

ukru
10:46 • 2417 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 41374 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110743 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122661 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111392 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141078 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139714 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114014 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107070 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 74087 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 53765 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 63422 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 52944 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51654 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 41374 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51654 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238662 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268563 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 3869 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110743 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102725 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120534 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122949 просмотра
Актуальное
"Лиза, прости нас": в Крыму закрасили надпись о погибшей девочке из Винницы

"Лиза, прости нас": в Крыму закрасили надпись о погибшей девочке из Винницы

Киев • УНН

 • 351315 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Севастополе закрасили антивоенную надпись "Лиза, прости нас", которая позавчера появилась в центре города на улице Большая Морская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

В витрине магазина в доме №46, на металлическом щите-заглушке на месте бывшего банкомата, как сообщали СМИ, была надпись "Лиза, прости нас". В настоящее время эти слова закрашены белой краской.

Импровизированный мемориал в память о погибшем во время ракетного обстрела Винницы ребенке устроили неизвестные. Рядом с надписью нарисовали падающую на землю ракету. На выступ поставили пластиковый стакан с цветком.

СМИ отмечает, что по улице Большая Морская, где устроили импровизированный мемориал, за день проходит и проезжает множество людей. Это центральная транспортная артерия Севастополя.

14 июля российские военные обстреляли центр Винницы ракетами "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря в районе Севастополя.

После начала активной фазы военной агрессии россии против Украины антивоенные призывы появлялись в Севастополе неоднократно. На заборе военного учреждения по проспекту Острякова неизвестные написали заглавными буквами "Нет войне". Лозунг просуществовал длительное время, несколько дней назад его закрасили.

В сквере на улице Героев Севастополя на скамье написали антивоенные призывы. Тогда коммунальщики тоже закрасили надписи. 

15 июля в центре Севастополя ранним утром были замечены две открытки "Крым – Украина" в сине-желтых тонах. Открытки от стены отодрали дворники.

На заборах Севастополя, где местные неформалы обычно рисуют изображения в граффити, также есть надписи на украинском языке и символические антивоенные изображения.

Добавим

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.

Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы