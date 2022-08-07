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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Моє серце навіки з тобою": мати вбитої російською ракетою у Вінниці 4-річної Лізи оприлюднила допис у пам’ять доньки

"Моє серце навіки з тобою": мати вбитої російською ракетою у Вінниці 4-річної Лізи оприлюднила допис у пам’ять доньки

Київ • УНН

 • 260937 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мати, вбитої російською ракетою у Вінниці 4-річної Лізи, Ірина Дмитрієва написала у Facebook, що окупантам немає пробачення за їхні дії, передає УНН.

Цитата

"Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам!", - наголосила вона.

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Жінка також подякувала за підтримку рідним, близьким, друзям, знайомим та людям, яких вона не знає.

"Ви дуже багато зробили для нас з Лізуньою, підтримали. Дякую всьому світу. Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - додала вона.

Нагадаємо 

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.

Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.

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