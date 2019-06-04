Моуринью остался недоволен уровнем игры в финале Лиги чемпионов

“Думаю, что три полузащитника „Ливерпуля“ выстраивались прямой линией перед четырьмя защитниками. Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо, а затем и Милнер почти не приближались к атаке, а не забегали в штрафную, ничего не делали в этом смысле. „Ливерпуль“ был очень прагматичным, и крепко играл в обороне. Если бы это ни был финал Лиги чемпионов, а просто матч Премьер-лиги или Кубка Лиги, мы все бы сказали, что игра была хорошей. Каждый финал Лиги чемпионов очень эмоциональный, что делает его особенным. Но, качество игры было не очень высокой”, — отметил специалист.

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