Моурінью залишився незадоволеним рівнем гри у фіналі Ліги чемпіонів

“Думаю, що три півзахисники „Ліверпуля“ шикувалися прямою лінією перед чотирма захисниками. Хендерсон, Вейналдум, Фабіньо, а потім і Мілнер майже не наближалися до атаки, не забігали в штрафну, нічого не робили в цьому сенсі. „Ліверпуль“ був дуже прагматичним, і міцно грав в обороні. Якщо б це не був фінал Ліги чемпіонів, а просто матч Прем’єр-ліги або Кубка Ліги, ми всі б сказали, що гра була гарною. Кожен фінал Ліги чемпіонів дуже емоційний, що робить його особливим. Але, якість гри була не дуже високою”, — відзначив спеціаліст.

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