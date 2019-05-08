Моурінью порівняв "Барселону" з 14-річними футболістами

“Якщо ви побачите таке в матчі дітей 14-15 років, ви скажете: „діти заснули, у них ще немає навичок гри в футбол, вони знають тільки основи“. Але ми говоримо про кращих гравців світу. У перерві я подумав, що якщо „Ліверпуль“ заб’є другий м’яч, „Барселоні“ буде дуже важко впоратися з атмосферою. Але у них же одні з кращих гравців світу! Цей рівень — їх природне місце існування: гри проти „Реала“, фінал і півфінал Ліги чемпіонів. Вони роблять це кожен сезон”, — зізнався португалець.

Окрім того спеціалісту важко пояснити, як після перемоги 3:0 можна було програти вдома 0:4.

“Мені важко пояснити те, що сталося, і складно повірити, що моя команда виграла б з рахунком 3:0 в першому матчі і програла 0:4 у другому. Хотілося б, щоб Вальверде спробував все пояснити, але йому буде дуже важко це зробити”, — додав 56-річний Моурінью.

Нагадаємо, що Юрген Клопп назвав одним із кращих миттєвостей футболу матч “Ліверпуля” з “Барселоною” на “Енфілді”.