Моуринью сравнил "Барселону" с 14-летними футболистами

"Если вы увидите такое в матче детей 14-15 лет, вы скажете: "дети уснули, у них еще нет навыков игры в футбол, они знают только основы". Но мы говорим про лучших игроков мира. В перерыве я подумал, что если "Ливерпуль" забьет второй мяч, "Барселоне" будет очень трудно справиться с атмосферой. Но у них одни из лучших игроков мира! Этот уровень - их естественную среду обитания: игры против "Реала", финал и полуфинал Лиги чемпионов. Они делают это каждый сезон", - признался португалец.

Кроме того специалисту трудно объяснить, как после победы 3:0 можно было проиграть дома 0:4.

"Мне трудно объяснить то, что произошло, и сложно поверить, что моя команда выиграла со счетом 3:0 в первом матче и проиграла 0:4 во втором. Хотелось бы, чтобы Вальверде попытался все объяснить, но ему будет очень трудно это сделать", - добавил 56-летний Моуринью.

Напомним, что Юрген Клопп назвал одним из лучших мгновений футбола матч "Ливерпуля" с "Барселоной" на "Энфилде".