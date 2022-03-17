Моуринью о ситуации в Украине: Остановите войну, я буду говорить это каждый день
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями по поводу войны в Украине, информирует УНН со ссылкой на сайт итальянского клуба.
Детали
Португалец призвал россию к прекращению войны.
Цитата
"Остановите войну. Эта война и все остальные войны. И если мне нужно говорить это каждый день, я буду говорить это каждый день.
Я не хочу говорить о политике - я интересуюсь политикой, но я не говорю о ней публично. Но, все же, скажу, и даже ежедневно повторяю, что война должна прекратиться. Все войны", - подчеркнул именитый специалист.
Напомним
Суд ООН: россия должна немедленно приостановить военные действия в Украине.