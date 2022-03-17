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19:03 • 52042 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 106749 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106091 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101269 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 75730 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83283 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Моуринью о ситуации в Украине: Остановите войну, я буду говорить это каждый день

Моуринью о ситуации в Украине: Остановите войну, я буду говорить это каждый день

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями по поводу войны в Украине, информирует УНН со ссылкой на сайт итальянского клуба.

Детали

Португалец призвал россию к прекращению войны.

Цитата

"Остановите войну. Эта война и все остальные войны. И если мне нужно говорить это каждый день, я буду говорить это каждый день.
Я не хочу говорить о политике - я интересуюсь политикой, но я не говорю о ней публично. Но, все же, скажу, и даже ежедневно повторяю, что война должна прекратиться. Все войны", - подчеркнул именитый специалист.

Напомним

Суд ООН: россия должна немедленно приостановить военные действия в Украине.

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