Моуринью о ситуации в Украине: Остановите войну, я буду говорить это каждый день

Детали

Португалец призвал россию к прекращению войны.

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"Остановите войну. Эта война и все остальные войны. И если мне нужно говорить это каждый день, я буду говорить это каждый день.

Я не хочу говорить о политике - я интересуюсь политикой, но я не говорю о ней публично. Но, все же, скажу, и даже ежедневно повторяю, что война должна прекратиться. Все войны", - подчеркнул именитый специалист.

Напомним

Суд ООН: россия должна немедленно приостановить военные действия в Украине.