Моурінью про ситуацію в Україні: зупиніть війну, я буду говорити це щодня

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Португалець закликав росію до припинення війни.

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"Зупиніть війну. Ця війна і всі інші війни. І якщо мені потрібно говорити це щодня, я буду говорити це щодня.

Я не хочу говорити про політику – я цікавлюся політикою, але я не говорю про неї публічно. Але, все ж, скажу, і навіть щодня повторюю, що війна має припинитися. Усі війни", - наголосив іменитий фахівець.

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