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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59177 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 123154 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 150900 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 201898 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 195685 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 184233 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 156755 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118285 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 110581 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330995 перегляди

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Моурінью про ситуацію в Україні: зупиніть війну, я буду говорити це щодня

Моурінью про ситуацію в Україні: зупиніть війну, я буду говорити це щодня

Київ • УНН

 • 177877 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Головний тренер римської "Роми" Жозе Моуріньо поділився думками з приводу війни в Україні, інформує УНН з посиланням на сайт італійського клубу.

Деталі

Португалець закликав росію до припинення війни.

Цитата

"Зупиніть війну. Ця війна і всі інші війни. І якщо мені потрібно говорити це щодня, я буду говорити це щодня.
Я не хочу говорити про політику – я цікавлюся політикою, але я не говорю про неї публічно. Але, все ж, скажу, і навіть щодня повторюю, що війна має припинитися. Усі війни", - наголосив іменитий фахівець.

Нагадаємо

Суд ООН: росія має негайно призупинити воєнні дії в Україні.

Українські Національні Новини

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