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Міжнародним правом не можна махати як собака хвостом: Україна про російський “ігнор” рішення Суду ООН

Міжнародним правом не можна махати як собака хвостом: Україна про російський “ігнор” рішення Суду ООН

Київ • УНН

 • 121910 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Раді Безпеки ООН, а також імунітетів. Про це УНН заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата

“Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов‘язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого - продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом. Відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів”, - сказав Ніколенко.

Деталі

Речник нагадав, що міжнародний суд ООН наказав росії негайно припинити всі військові операції, які вона розпочала на території України 24 лютого.

Наказ суду має зобов’язуючий характер і, відповідно до норм міжнародного права, створює юридичні зобов’язання для російської федерації, зауважив дипломат.

“Твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення росії і підтвердив повноваження винести свій наказ. Незважаючи на намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу”, - додав співрозмовник.

Контекст

Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", ухваливши, що росія повинна негайно припинити військові дії в країні.

Згідно з попереднім рішенням суду, росія повинна забезпечити, щоб жодні військові формування чи нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем чи керівництвом, не робили дій, спрямованих продовження зазначених військових операцій.

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