Международным правом нельзя махать как собака хвостом: Украина о российском “игноре” решение Суда ООН

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“Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов”, - сказал Николенко.

Детали

Спикер напомнил, что международный суд ООН приказал россии немедленно прекратить все военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля.

Приказ суда имеет обязывающий характер и, в соответствии с нормами международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации, отметил дипломат.

“Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными. Во время слушаний суд отверг возражения россии и подтвердил полномочия вынести свой приказ. Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа”, - добавил собеседник.

Контекст

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение по делу "Украина против России", постановив, что россия должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Согласно предыдущему решению суда, россия должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продление указанных военных операций.