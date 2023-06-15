Мотопомпы и насосные станции: Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь

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"Получили значительное количество оборудования и необходимых средств: одежда, обувь, насосные станции и мотопомпы. Не менее важные элементы помощи — лодки и спасательные жилеты, которые помогут чрезвычайникам выполнять свои обязанности эффективно и безопасно", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ГСЧС, эта щедрая поддержка обеспечит украинских спасателей необходимыми ресурсами для выполнения опасной, но важной работы.

"В таких моментах мы видим, как географические границы исчезают перед человеческими ценностями, а помощь становится языком, объединяющим нас", - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

После подрыва дамбы в Новой Каховке Украина получила гуманитарную помощь от Механизма гражданской защиты Европейского Союза. ЕС заявил, что «12 европейских стран направляют в Украину водяные насосы, танкеры, лодки, генераторы и другую жизненно необходимую помощь».

Сейчас Республика Польша, Республика Эстония и Федеративная Республика Германия передали ГСЧС Украины: пожарно-спасательную технику и вездеходы, специальный автомобиль, рефрижератор, генераторы, топливо, цистерны и спецодежду.

Также гуманитарную помощь присылают Литва, Чехия, Финляндия, Австрия, Дания, Польша, Франция, Норвегия и Бельгия.



