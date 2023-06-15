Мотопомпи і насосні станції: Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські рятувальники отримали від Азербайджану гуманітарну допомогу, серед якої - насосні станції, мотопомпи, човни та рятувальні жилети. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
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"Отримали значну кількість обладнання та необхідних засобів: одяг, взуття, насосні станції та мотопомпи. Не менш важливі елементи допомоги — човни та рятувальні жилети, що допоможуть надзвичайникам виконувати свої обов'язки ефективно і безпечно", - йдеться в повідомленні.
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Як зауважили в ДСНС, ця щедра підтримка забезпечить українських рятувальників необхідними ресурсами для виконання небезпечної, але важливої роботи.
"У таких моментах ми бачимо, як географічні кордони зникають перед людськими цінностями, а допомога стає мовою, що об'єднує нас", - підкресли в ДСНС.
Доповнення
Після підриву дамби в Новій Каховці Україна отримала гуманітарну допомогу від Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. ЄС заявив, що «12 європейських країн надсилають в Україну водяні насоси, танкери, човни, генератори та іншу життєво необхідну допомогу».
Наразі Республіка Польща, Республіка Естонія та Федеративна Республіка Німеччина передали ДСНС України: пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спеціальний автомобіль, рефрижератор, генератори, пальне. цистерни та спецодяг.
Також гуманітарну допомогу надсилають Литва, Чехія, Фінляндія, Австрія, Данія, Польща, Франція , Норвегія та Бельгія.