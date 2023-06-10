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Підрив Каховської ГЕС: 12 країн ЄС надсилають Україні гуманітарну допомогу водяні насоси, човни та генератори до затоплених регіонів України

Київ • УНН

 • 2539748 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна отримала гуманітарну допомогу від Механізму цивільного захисту Європейського Союзу після підриву дамби в Новій Каховці, повідомили в п'ятницю в МВС, пише CNN, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: 12 країн ЄС надсилають Україні гуманітарну допомогу водяні насоси, човни та генератори до затоплених регіонів України

Деталі 

ЄС заявив, що «12 європейських країн надсилають в Україну водяні насоси, танкери, човни, генератори та іншу життєво необхідну допомогу». 

Наразі Республіка Польща, Республіка Естонія та Федеративна Республіка Німеччина передали ДСНС України: пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спеціальний автомобіль, рефрижератор, генератори, пальне. цистерни та спецодяг», – йдеться в повідомленні МВС України. 

Також гуманітарну допомогу надсилають Литва, Чехія, Фінляндія, Австрія, Данія, Польща, Франція та Норвегія.

Нагадаємо 

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС шість країн-партнерів Європейського Союзу відреагували на запит України та надали гуманітарну допомогу.

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