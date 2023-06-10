Подрыв Каховской ГЭС: 12 стран ЕС присылают Украине гуманитарную помощь водяные насосы, лодки и генераторы в затопленные регионы Украины

Детали

ЕС заявил, что «12 европейских стран отправляют в Украину водяные насосы, танкеры, лодки, генераторы и другую жизненно необходимую помощь».

Сейчас Республика Польша, Республика Эстония и Федеративная Республика Германия передали ГСЧС Украины: пожарно-спасательную технику и вездеходы, специальный автомобиль, рефрижератор, генераторы, топливо, цистерны и спецодежду», – говорится в сообщении МВД Украины.

Также гуманитарную помощь присылают Литва, Чехия, Финляндия, Австрия, Дания, Польша, Франция и Норвегия.

Напомним

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС шесть стран-партнеров Европейского Союза отреагировали на запрос Украины и предоставили гуманитарную помощь.